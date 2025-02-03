رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل اتفاق سحب الأدوية منتهية الصلاحية: لن نسمح بتداولها وتهريبها

كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن آخر مستجدات اتفاق غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، والمعروف بـ"الووش أوت".

وقال الغمراوي، في مؤتمر صحفي اليوم، أنه سيتم إصدار قرار ملزم لتنظيم عملية غسيل السوق من الأدوية منتهية الصلاحية، في إطار اتفاق شامل يجمع جميع أطراف القطاع الدوائي، بهدف ضمان عدم تداول هذه الأدوية وحماية صحة المواطنين.

وأوضح الغمراوي، أن الهيئة، بصفتها جهة رقابية، مسؤولة عن منع وصول الأدوية منتهية الصلاحية إلى المرضى، خاصة في المناطق الريفية، حيث قد يتم بيعها أو تهريبها بطرق غير مشروعة، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويسيء إلى سمعة الدواء المصري خارجياً.

وأشار إلى أن الاتفاق تم بالتوافق بين شركات التصنيع، غرفة صناعة الدواء، وشعبة الصيدليات، وتم توقيع اتفاق ملزم يضمن جمع الأدوية منتهية الصلاحية على فترات منتظمة، وتقنين أوضاعها بشكل واضح.

وأضاف أن القرار المنظم لهذه العملية تم إصداره وهو في طور النشر، وسيبدأ تطبيقه خلال الأيام المقبلة.

وأكد الغمراوي أن الهيئة لن تسمح بتداول أي دواء غير صالح للاستخدام، مشددًا على أن جميع الأطراف أبدت التزامًا كاملًا بالمسؤولية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل فعّال يحقق الأمان الدوائي للمواطن المصري.

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