ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

كما توقعت أن يسود غدًا طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد وجنوب سيناء.