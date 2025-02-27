وزير التعليم يكلف أشرف بهجت بمنصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين

كتب- أحمد الجندي:

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، قرارًا بتكليف الدكتور أشرف بهجت، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، بمنصب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، وذلك بجانب عمله رئيسًا للإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني بالوزارة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن البصال، نائب وزير التربية والتعليم، أن هذه القرارات تأتي في إطار تعزيز التكامل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية المستمرة لمعلمي التعليم العام والفني، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية في تطوير العملية التعليمية.

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