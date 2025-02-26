فرص عمل متاحة في لبنان برواتب تصل لـ750 دولار أمريكي.. التخصصات والتقديم

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، عن فتح باب التقديم لـ 14 فرصة عمل جديدة في لبنان، وذلك لتلبية احتياجات شركة التعهدات البحرية والبرية (ش.م.م)، والتي تعمل في مجال تنفيذ وتصميم الهياكل والديكورات المعدنية.

شروط التقديم ومزايا فرص العمل في لبنان

أكد الوزير، أن الوظائف متاحة للشباب من سن 25 إلى 40 سنة، داعياً الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل.

وأوضح أن التعاقد سيكون لمدة 3 سنوات، تشمل 15 يوم إجازة، مع فترة اختبار مدتها 3 أشهر.

كما أشار إلى أن الشركة ستقوم بزيادة الراتب عند تجديد العقد، مع توفير تذاكر السفر، المواصلات، الإقامة، والتأمين الصحي، على أن تكون ساعات العمل 8 ساعات يومياً لمدة 6 أيام أسبوعياً.

التخصصات المطلوبة والرواتب

أوضحت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، أن التسجيل متاح لمن لديهم خبرة لا تقل عن 3 سنوات في التخصصات التالية:

عدد (5) عامل لحام TIG للفولاذ المقاوم للصدأ: براتب 500 - 650 دولار أمريكي.

عدد (2) عامل تشطيب استانلس ستيل - نحاس - ستيل مصقول: براتب 500 - 650 دولار أمريكي.

عدد (3) عامل دهان المعادن الزخرفية: براتب 500 - 650 دولار أمريكي.

عدد (2) عامل تجميع الديكور من المعادن - الفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس: براتب 500 - 650 دولار أمريكي.

عدد (1) عامل مشغل مخارط وCNC: براتب 500 - 600 دولار أمريكي.

عدد (1) عامل مشغل برامج سوليد وورك: براتب 500 - 750 دولار أمريكي.

مدة التقديم

يبدأ التقديم على فرص عمل لبنان بدءًا من اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ولمدة 5 أيام عبر الرابط التالي:

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