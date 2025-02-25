وزير الكهرباء يبحث تعزيز التعاون مع سفير كازاخستان في مجالات الطاقة المتجددة

كتب – محمد صلاح:

استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير عسكر جينيس، سفير جمهورية كازاخستان لدى القاهرة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، خاصة في مجالات الطاقة النظيفة وتوطين صناعة المهمات اللازمة لها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات بين البلدين والتوسع في الاعتماد على الطاقات المتجددة لخفض استخدام الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وخلال اللقاء، رحّب الدكتور محمود عصمت بالسفير الكازاخستاني، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وكازاخستان على مختلف المستويات، وحرص البلدين على تنمية مسارات التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيدًا بالروابط الوثيقة بين الشعبين، والتي تعزز فرص العمل المشترك وتخدم المصالح المشتركة.

تناول اللقاء رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة واستراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة، من خلال تعزيز الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتوفير الفرص الاستثمارية الداعمة لهذا القطاع، فضلًا عن توطين صناعة المهمات الكهربائية، خاصة المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في إطار جهود الدولة لخفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأوضح وزير الكهرباء أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الطاقة الكهربائية باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى توسع مصر في الطاقات المتجددة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية، لا سيما طاقة الرياح والطاقة الشمسية. وأضاف أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتعظيم العوائد واستثمار الموارد المتاحة، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز التشريعات الداعمة لجذب القطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، مما جعل مصر من بين الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات في هذا المجال.

من جانبه، أكد السفير عسكر جينيس عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط البلدين، مشددًا على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز التعاون والتكامل بين مصر وكازاخستان، لا سيما في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين.

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