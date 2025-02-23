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نقابة الصحفيين تدعو أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع 7 مارس المقبل

08:10 م الأحد 23 فبراير 2025

نقابة الصحفيين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:
دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي للجمعية العموميــة للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمـالًا لنص الــمادة (33) من قانــون النقابـــة (76 لسنة 1970م).

يتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.

وأكدت النقابه في بيان لها أنه في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية في المرة الأولى ( 50% + 1 ) تتم دعوة الجمعية العمومية يوم الجمعة 21/3/2025م ( 25 % ).

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