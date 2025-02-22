رئيس "قومي المرأة" تستقبل مفوضة المساواة بين الجنسَين بجمهورية قبرص

كتبت- نور العمروسي:

استقبلت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، جوزي كريستودولو، مفوضة المساواة بين الجنسَين بجمهورية قبرص؛ بهدف الاطلاع على جهود المجلس في ملف تمكين المرأة.

ورحبت المستشارة أمل عمار، بجوزي كريستودولو، واستعرضت نبذة عن جهود المجلس القومي للمرأة في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، مشيرةً إلى أهمية تسليط الضوء على مخاطر العنف السيبراني والآثار المترتبة عليه؛ خصوصًا على المرأة والفتاة، والناتجة عن التقدم الهائل الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في وقتنا الحالي، مؤكدةً ضرورة تكثيف الجهود للتصدي لها، حيث يؤثر العنف السيبراني بشكل كبير على التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة والفتاة.

واستعرضت جوزي كريستودولو، جهود قبرص في دعم حقوق المرأة والأنشطة التي تقوم بها قبرص في هذا المجال، وعرضت أيضًا الجهود التي تقوم بها الوحدة المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة في قبرص.

وأشادت كريستودولو بمجهودات المجلس القومي للمرأة بمصر، مؤكدةً أنه يعد بمثابة بيت للمرأة وداعم قوي لها.

وتم عرض نبذة، خلال اللقاء، عن الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، والتي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، وترتكز على ٤ محاور أساسية، بالإضافة إلى عرض نظام الإحالة الوطني الذي نفذه المجلس عام ٢٠١٩ ومشروعات وحملات المجلس للقضاء على العنف ضد المرأة، ودور مكتب شكاوى المرأة بالمجلس.

وتم بحث سبل التعاون بين الجانبَين في العديد من الموضوعات التي تهم المرأة.

وشهد الاجتماع حضور كل من جيهان توفيق رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئاسة المجلس، وشيرويت إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولية، وأمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، ومدير عام المكتب الفني بالمجلس.

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