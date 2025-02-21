مدبولي: نعمل على تشغيل وإدارة المطارات عن طريق القطاع الخاص

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتطوير السياحة المصرية، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بالقطاع السياحي.

مدبولي: تشغيل المطارات عبر القطاع الخاص أولوية للحكومة

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تتفق مع الرؤية التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن إسناد تشغيل وإدارة المطارات إلى القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تنفيذ هذه الخطوة، بهدف رفع كفاءة الخدمات المقدمة في المطارات، وتحسين تجربة السائحين عند وصولهم ومغادرتهم مصر.

كما أكد "مدبولي"، خلال الاجتماع، تكليف وزير السياحة والآثار بإنهاء ملف التأشيرة الإلكترونية بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرًا إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص السياحية، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار السياحي، وتيسير تغيير النشاط إلى النشاط الفندقي، مما يسهم في سرعة زيادة أعداد الغرف الفندقية.

أهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد المصري

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على الأهمية البالغة التي يحظى بها قطاع السياحة، نظرًا لدوره الحيوي في تنشيط الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى مساهمته في توفير العملة الصعبة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع، بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة وزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء اللجنة نتائج الاجتماعات السابقة التي عقدوها، مؤكدين أنهم توصلوا إلى رؤى وأفكار استراتيجية سيتم عرضها على الحكومة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من السياحة المصرية، مشددين على أهمية تحسين تجربة السائح، بما يشجعه على العودة إلى مصر لقضاء مزيد من العطلات، وهو ما يعزز الاستدامة والنمو السياحي.

تعزيز الاستثمار السياحي وزيادة الطائرات

سلط أعضاء اللجنة الضوء على العناصر الأساسية لنجاح صناعة السياحة في مصر، والتي تشمل تشجيع الاستثمار السياحي، وتحسين تجربة السائح، كما اقترحوا مجموعة من الإجراءات التي يمكن تنفيذها لتحقيق هذه الأهداف، ومن بينها:

زيادة عدد الطائرات بشكل عاجل، مع فتح المجال أمام شركات الطيران الخاصة للدخول إلى السوق ورفع جودة الخدمات.

توفير الطيران منخفض التكلفة، من خلال تحالفات مع شركات طيران دولية، لتغطية العجز في أعداد الطائرات المطلوبة، وإتاحة المطارات المصرية للعمل كمراكز ارتكاز (Hub) لهذه الشركات.

رفع الطاقة الاستيعابية لمطاري القاهرة ومرسى علم، مما يعزز القدرة على استقبال المزيد من السياح.

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