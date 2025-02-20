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برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة

08:51 م الخميس 20 فبراير 2025
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود الجمعة طقس بارد نهارًا، شديد البرودة ليلا وانخفاض بقيم 4:3 درجات على معظم الأنحاء واضطراب بالملاحة البحرية وعلى سواحل البحر المتوسط.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة إلى مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه الوجه البحري على فترات متقطعة.

بالإضافة إلى نشاط بحركة الرياح على أغلب الأنحاء.

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برودة شديدة واضطراب الملاحة.. تنويه عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الجمعة
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