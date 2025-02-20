عقد اتفاق.. تعاون بين "العسكرية التكنولوجية" و"القابضة لعلوم الطيران" وسافز" لخدمات الطيران

كتب- محمد سامي:

شهد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، توقيع عقد اتفاق بشأن إنشاء برنامج دراسي في مجال تكنولوجيا الطيران.

وقع عقد الاتفاق، اللواء دكتور الحسين مصطفى شرف، مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، واللواء طيار عزت متولي إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران (EAA)، والدكتور مهندس علاء مصطفى فكري، الرئيس التنفيذي لشركة سافز لخدمات الطيران وتطوير التعليم (SAVIS).

يهدف الإتفاق إلى تأهيل وإعداد الكوادر الفنية والتكنولوجية بما يواكب التطورات المتلاحقة في مجال تكنولوجيا الطيران، والاستفادة من الإمكانات العلمية المتاحة في تعليم وتدريب الطلاب على المهارات الفنية التي تتناسب مع مختلف تخصصاتهم.

ويمثل الاتفاق نموذجًا فريدًا في التعاون المستمر بين وزارتي الدفاع والطيران المدني لإنشاء واعتماد أول برنامج دراسي في مجال تكنولوجيا الطيران تتوافر فيه كافة معايير وتشريعات الطيران الدولية الحديثة.

حضر مراسم التوقيع عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي الشركتين.

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