موعد صلاة الجنازة للكاتب والناقد الكبير مصطفى بيومي

كتب- محمد شاكر:

رحل عن عالمنا منذ قليل، الكاتب والناقد الأدبي الكبير مصطفى بيومي، بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على الكاتب الراحل بعد صلاة الضهر في مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتم مواراة جثمانه بمقابر العائلة في قرية صندفا بمركو بني مزار بالمنيا.

مصطفى بيومي ناقد قدم مجموعة كبيرة من الأعمال الأدبية المميزة، كما أنه له دراسات نقدية في أعمال نجيب محفوظ، ووصف مصر في أدب نجيب محفوظ، وألف قراءات عن شخصيات روايات أديب نوبل.

وُلد في محافظة المنيا، وحصل على بكالوريوس في الصحافة من كلية الإعلام بجامعة القاهرة في مايو 1980، وحصل على ماجستير الصحافة عن رسالة "الكتابات الصحفية ليحيى حقي وقضايا التغير الاجتماعي في مصر"، وعلى شهادة الدكتوراه من كلية التربية بجامعة المنيا، في 1984، شارك كتاباته في عدد من الصحف والمجلات والدوريات المصرية والعربية منها: الآداب، وأدب ونقد، وإبداع، وفصول، والقاهرة، والهلال، وأخبار الأدب، وروز اليوسف، وصباح الخير، والمصور، والكواكب، والناقد.

كما قدم الروائي مصطفى بيوني مجموعة كبيرة من الروايات والأعمال النقدية وسلسلة "رواد الاستثمار" ومؤلفات متنوعة أخرى، كما حصل على مجموعة من الجوائز الأدبية الهامة ومنهم: الجائزة الأولى في المسابقة القومية عن أدب نجيب محفوظ: الرؤية الوفدية في أدب نجيب محفوظ، وجائزة سعاد الصباح في الرواية: لمحات من حياة المواطن م ب، وجائزة أخبار اليوم في الرواية: نقطة بعيدة في القلب، وسبع جوائز من الهيئة العامة لقصور الثقافة في الرواية والنقد الأدبي ومسرحية الفصل الواحد، وجائزة سوزان مبارك في أدب الطفل.