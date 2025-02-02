أستاذ علاقات دولية: نتنياهو فشل في تحقيق أهدافه والمعارضة الدولية تصاعد لرفض التهجير

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق انتصاره العسكري على حركة حماس في قطاع غزة، رغم الحملة العسكرية الشرسة التي شنها.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أشار غريب إلى أن نتنياهو سعى من خلال هذه الحرب إلى القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين، إلا أنه فشل في تحقيق أي من هذين الهدفين.

ولفت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، إلى أن زيارة نتنياهو إلى واشنطن كانت تهدف إلى الحصول على دعم أمريكي لمخططاته، إلا أن هذه الخطط واجهت معارضة واسعة على المستوى الدولي.

وأوضح الدكتور أدموند غريب، أن المجتمع العربي والدولي بشكل عام يرفضون فكرة تهجير الفلسطينيين، ويرون فيها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.

وأكد غريب أن فكرة تهجير الفلسطينيين تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على المنطقة والعالم، وقد تؤدي إلى تفاقم الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية.

وأشار الدكتور أدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جورج تاون، إلى أن هناك تحذيرات من خبراء أمريكيين من خطورة هذه الخطة، وحذر من عواقبها الوخيمة.

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