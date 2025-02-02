وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا اليوم الأحد، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية، وعدد من مسؤولي الشركات العاملة بالمشروع والمشغل الخاص بالفنادق.

وأكد الشربيني أهمية مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يحظى باهتمام كبير ومتابعة دورية، مشددًا على ضرورة الاهتمام البالغ بكل الأعمال للانتهاء من المشروع بأعلى معايير الجودة، وفقًا للتصميمات والمدة المحددة.

وأضاف وزير الإسكان أن اجتماع اليوم يهدف إلى متابعة موقف الأعمال الجارية بالمشروع والوقوف على كل التفاصيل، مؤكدًا أنه لا يوجد أي معوقات من جانب الوزارة أو الجهات التابعة لها بشأن المشروع؛ للانتهاء منه في التوقيت المحدد.

وأشار وزير الإسكان إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم مجموعة من الأبراج متعددة الاستخدامات مقسمة كما يلي: 10 أبراج بأنشطة (إداري- مكتبي- تجاري- خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 مترًا، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة- خدمات ترفيهية- تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 مترًا، وكذا البرج الأيقوني.

واستعرض المجتمعون مختلف التفاصيل الخاصة بالمشروع، والموقف التنفيذي للأعمال بالمنطقة والمواعيد الخاصة بالاستلام والانتهاء من الأعمال، واعتماد كل الأجزاء الخاصة بالمكونات، بجانب استعراض الخطة الزمنية لتنفيذ التشطيبات الداخلية والتأثيث طبقًا لمتطلبات المشغل آكور صاحب العلامة التجارية لفندقي فيرمونت ورافلز.

ووجه وزير الإسكان المسؤولين بالمتابعة الدورية لجميع الأعمال مع الشركات المنفذة، وفقًا للجدول الزمني، والمتابعة الدورية مع المشغلين.

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