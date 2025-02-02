محافظ القاهرة يفتتح وحدة الماموجرام للكشف عن سرطان الثدي بمستشفى الشروق المركزي

كتب- محمد نصار:

شهد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، افتتاح وحدة الماموجرام للكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الشروق المركزي بتكلفة بلغت أكثر من 10 ملايين جنيه، كما تفقد الخدمات الطبية التي تقدمها المستشفى للمواطنين.

حضر الافتتاح، حمودة الجزار، مدير مديرية الشئون الصحية، ونرفانا المنصوري، مدير عام منطقة الشروق الطبية، وأمل محمود إسماعيل، مدير مستشفى الشروق المركزي، وسيد جلال، رئيس مجلس أمناء مدينة الشروق، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن افتتاح وحدة الماموجرام يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة الصحية، وتعزيز الكشف المبكر وعلاج الأورام خاصة سرطان الثدي بمحافظة القاهرة وتقديم خدمة طبية متميزة بجودة عالية للمواطن، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع كفاءة المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات وتحديث منشآتها وأقسامها وإمدادها بجميع الأجهزة وفقًا للتطورات الطبية وبما يتناسب مع حجم احتياجات المواطنين.

وتعد وحدة الماموجرام إضافة نوعية لخدمات الرعاية الصحية بمستشفى الشروق المركزي، حيث تعتمد على أحدث التقنيات الطبية لضمان دقة التشخيص، مما يسهم في رفع نسب الشفاء، حيث ستخدم الوحدة 250 ألف سيدة سنويًا.

مستشفى الشروق المركزي تتكون من طابقين وتخدم عدة مناطق هي (مدينة الشروق، طريقي السويس والإسماعيلية الصحراوي، مدينتي، بدر، مدينة المستقبل، العاصمة الإدارية، هليوبوليس الجديدة، مدينة وصال، وحدائق العاصمة).

وتقدم المستشفى خدمات الطوارىء، وبها وحدة عناية مركزة تضم 10 أسرة، و8 أجهزة تنفس صناعي، وتضم 10 حضانات، وغرف عمليات كبرى وصغرى، وصيدلية، وعيادات خارجية تضم 30 تخصصًا طبيًا تشمل (باطنة، أطفال، نساء وتوليد، جراحة عامة، جراجة مسالك بولية، جراجة أوعية دموية، رمد، أنف وأذن وحنجرة، عظام، أسنان، علاج طبيعي، جلدية، تغذية، صدر، قلب، كلى، ونفسية وعصبية)، كما تضم المستشفى وحدة غسيل كلوى بها 25 جهازًا، ووحدة أشعة، ومعامل، وبنك دم، وقسم داخلي بعدد 24 سريرًا.

وفي نهاية زيارته، شهد إبراهيم صابر، المؤتمر العلمي للعلاج الطبيعي الذي نظمته منطقة الشروق الطبية بالتعاون مع الجامعة العربية المفتوحة برئاسة نرمين خضر، رئيس الجامعة، والذي تناول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج الطبيعي.

اقرأ أيضًا:

شديد البرودة ليلًا.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الساعات المقبلة

استقرار الصومال والملاحة في باب المندب.. تفاصيل لقاء السيسي ووزير الخارجية الجيبوتي