كيف تحمي نفسك من هشاشة العظام؟.. نصائح مهمة لهيئة الدواء

كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، عددًا من النصائح المهمة للوقاية من هشاشة العظام.

ونصحت الهيئة في منشور توعوي، بضرورة ممارسة الرياضة والتأكد من الحصول على ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين (د) في النظام الغذائي من العوامل المهمة للوقاية من هشاشة العظام.

وقالت إنه الممكن استشارة الطبيب أو الصيدلي بشأن مدى الحاجة لتناول بعض الأدوية والمكملات الغذائية التي تساعد على تحسين صحة العظام.

كما نصحت الهيئة باتباع نصائح السلامة العامة التالية لتقليل خطر الإصابة، مثل:

-ارتداء حزام الأمان دائمًا.

-ارتداء معدات الحماية المناسبة لجميع الأنشطة والرياضات.

-التأكد من خلو المنزل ومكان العمل من الفوضى التي قد تتسبب في التعثر.

-استخدام الأدوات أو المعدات المناسبة في المنزل للوصول إلى الأشياء.

-عدم الوقوف على الكراسي أو الطاولات أو أسطح العمل.

-اتباع نظام غذائي وخطة تمارين رياضية صحية.

-استخدم عصا أو مشاية في حالة المعاناة من صعوبة في المشي أو عُرضة لخطر السقوط بشكل متزايد.

وتسبب هشاشة العظام ضعف العظام، لدرجة أن أي سقوط أو إجهاد خفيف مثل الانحناء أو السعال يمكن أن يسبّب كسورًا، وتكون أغلب حالات الكسور المرتبطة بهشاشة العظام أكثر شيوعًا في عظم الورك أو الرسغ أو العمود الفقري.

و بمجرد حدوث ضعف للعظام بسبب هشاشة العظام، فمن الممكن أن تظهر بعض العلامات والأعراض والتي تشمل:

* آلام في الظهر نتيجة كسور أو إصابات في العمود الفقري.

* نقص تدريجي في الطول بمرور الوقت.

* انحناء الجسم للأمام.

* سهولة تعرض العظام للكسور بشكل يفوق التوقعات.

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