نشرة التوك شو| أصداء الاتصال الهاتفي بين ترامب والسيسي وحقيقة وجود خيام في مدينة رفح لاستقبال الفلسطينيين

تناولت برامج التوك شو، اليوم السبت، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

محافظ شمال سيناء يكشف حقيقة وجود خيام في مدينة رفح لاستقبال الفلسطينيين

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن تهجير الشعب الفلسطيني إلى سيناء يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، نفى مجاور وجود أي خيام في مدينة رفح للفلسطينيين، مشددًا على أن مصر لن تسمح بتهجيرهم.

لميس الحديدي تكشف دور عائدات الإعلانات في تمويل صفقات النادي الأهلي

أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن النادي الأهلي نجح في تعزيز صفوفه بعدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية، دون الحاجة إلى اللجوء للقروض.

وأشارت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة ON، إلى أن الأهلي تمكن من التعاقد مع عدد من اللاعبين البارزين، بينما يواجه نادي الزمالك أزمات تعيق تحركاته في سوق الانتقالات.

عمرو أديب يهاجم منتقدي استقبال مصر للمصابين الفلسطينيين: أين الرحمة؟

هاجم الإعلامي عمرو أديب، منتقدي استقبال مصر لـ50 مصابًا فلسطينيًا من قطاع غزة لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، مؤكدًا أن هذا الإجراء الإنساني لا علاقة له بمخطط تهجير الفلسطينيين الذي دعا إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

خلال برنامجه "الحكاية" المذاع على قناة "mbc مصر"، أعرب أديب عن استيائه من الانتقادات الموجهة لهذا الإجراء، موضحًا أن الـ50 شخصًا الذين وصلوا من غزة معظمهم أطفال يعانون من أمراض خطيرة مثل السرطان وأمراض الرئة.

مصطفى الفقي: مقترحات ترامب لتهجير الفلسطينيين مسرحية لكسب الوقت لنتنياهو

أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أن مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القضية الفلسطينية لا تعدو كونها محاولة لكسب الوقت لصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتشتيت الانتباه عن القضية الفلسطينية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أشار الفقي إلى أن مقترحات ترامب حول تهجير الفلسطينيين تعد خطوة خطيرة تهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكداً أن هذه المقترحات تفتقر إلى الجدية ولا يمكن تنفيذها على أرض الواقع.

لميس الحديدي: مكالمة ترامب والسيسي تعكس تحسنًا في الأجواء بعد أيام من التوتر

أكدت الإعلامية لميس الحديدي أن مصر أصبحت محورًا رئيسيًا للأحداث المتعلقة بتطورات الوضع في غزة، وذلك بعد المكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى الاجتماع السداسي الذي ضم وزراء خارجية مصر وقطر والإمارات والسعودية، إلى جانب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حيث أصدر في ختامه بيانًا رافضًا لفكرة "تهجير" الفلسطينيين خارج أراضيهم، مع التأكيد على ضرورة البدء في عمليات إعادة الإعمار.

محافظ شمال سيناء: نقل 37 مصابًا و38 مرافقًا من غزة لتلقي العلاج في مصر

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن دخول المساعدات والقوافل الطبية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح يتم بسلاسة تامة، مشيرًا إلى أن العملية تسير بشكل جيد، دون أي عراقيل تذكر، مما يعكس التنسيق الفعال بين الجهات المعنية.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، أشار اللواء خالد مجاور إلى أنه تم نقل 37 مصابًا و38 مرافقًا من قطاع غزة عبر معبر رفح في نفس اليوم.

عبد المنعم سعيد: طرح ترامب لفكرة التهجير إرضاء لليمين الإسرائيلي

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن موقف مصر الواضح برفض أي محاولات لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

خلال مداخلة هاتفية على قناة "TEN" أشار سعيد إلى أن مصر تدعو إلى الانتقال إلى عملية سلمية تؤدي إلى حل الدولتين، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويعالج القضية الفلسطينية بشكل عادل.