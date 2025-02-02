إجراءات مشددة.. ما ضوابط امتلاك الحيوانات المفترسة؟

كتب- محمد أبو بكر:

يبحث العديد من المواطنين عن ضوابط امتلاك الحيوانات المفترسة، والحلول القانونية لحيازة تلك الحيوانات.

يرصد "مصراوي"، تفاصيل مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مايو 2023، مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث يحدد ضوابط صارمة للتعامل مع هذه الحيوانات، سواء من حيث الحيازة أو تداولها.

ضوابط صارمة لحيازة الحيوانات الخطرة

وفقًا للمادة الثانية من القانون، يُمنع الأفراد من امتلاك أو تداول الحيوانات الخطرة إلا بترخيص رسمي من الجهة المختصة، ويشمل ذلك المؤسسات العلمية وحدائق الحيوان والسيرك، بشرط الالتزام بإجراءات السلامة.

وتحظر المادة الثالثة اصطحاب أي حيوان خطر إلى الأماكن العامة، منعًا لأي حوادث تهدد سلامة المواطنين.

وحددت المادة الرابعة من القانون الالتزامات التي يجب على حائزي الحيوانات الخطرة اتباعها، لضمان عدم هروبها أو إلحاق الضرر بالآخرين، وتلزم المادة الخامسة الملاك بتوفير الرعاية الصحية والتطعيمات اللازمة للحيوانات، مع الاحتفاظ بسجلات طبية دقيقة عنها.

وأوجب القانون على حائزي الحيوانات المفترسة إخطار الجهات المختصة فورًا في حال إصابة أو وفاة شخص بسبب الحيوان، أو في حالة الاشتباه بإصابة الحيوان بمرض معدٍ، أو وفاته أو هروبه.

آليات ترخيص الكلاب وحيازتها

من ناحية أخرى، شدد القانون على ضرورة استخراج ترخيص رسمي لاقتناء الكلاب من مديريات الطب البيطري، على أن يتم تسجيل جميع البيانات الخاصة بالكلب وصاحبه في سجلات إلكترونية أو ورقية، لضمان السيطرة على أي مخالفات.

إجراءات مشددة للتنقل بالكلاب في الأماكن العامة

نص القانون على إلزام أصحاب الكلاب بتركيب علامة تعريفية دائمة تحمل رقم الترخيص، ويُشترط تكميم الكلب وتقييده أثناء التنزه أو اصطحابه خارج أماكن الإيواءـ ولا يجوز أن يقل عمر الشخص المصطحب للكلب عن 18 عامًا.

يهدف القانون الجديد إلى الحد من الحوادث الناجمة عن الحيوانات المفترسة والخطرة، عبر وضع ضوابط صارمة لحيازتها ورعايتها، ما يعزز سلامة المواطنين ويضمن تحقيق التوازن بين حقوق الحائزين ومتطلبات الأمن العام.

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