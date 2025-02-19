تامر أمين: زيزو مشغول بمفاوضات التجديد ومستواه متراجع

كتبت -داليا الظنيني:

أكد الإعلامي تامر أمين أن مستوى أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر متراجع خلال الأيام الماضية.

وقال أمين، مقدم برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأربعاء: هذا التراجع يثير حيرة المتابعين، مطالبا إياه بالتركيز على مستواه الفترة المقبلة.

وطالب أمين، "زيزو"، بضرورة أن يعود لإحراز الأهداف، لأن هذا التراجع يدل على أن ذهنه مشغولا، مرجحا أن تكون مفاوضات التجديد هي السبب في ذلك.

وأضاف أمين، أن زيزو يحتاج إلى إحراز ثلاثة أهداف في المباراة المقبلة لفريقه الزمالك أمام الأهلي، وهو لاعب مهم، ولكن مستواه في آخر خمس مباريات لم يكن كما هو معتاد.

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