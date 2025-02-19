ما أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب عند المرأة؟.. الصحة تكشف

القاهرة - مصراوي:

نشرت وزارة الصحة والسكان، منشورا توعويا عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن أعراض مرحلة ما بعد سن الإنجاب (انقطاع الطمث) عند المرأة.

وشددت الوزارة على ضرورة استشارة الطبيب للتعامل بشكل صحيح مع هذه الأعراض.

وتشمل تلك الأعراض:

* تقل الدورة الشهرية، ثم تنقطع تماما

* نوبات من الإحساس بالسخونة في الرأس والجسد الشعور بالحرارة الشديدة والتعرق الليلي الغزير

* هشاشة العظام

* جفاف في المهبل

* التغيرات النفسية والتقلبات المزاجية

* الاضطرابات العضوية (مثل: الآم الظهر، وهن العظام، الزغللة)

* زيادة في الوزن واضطرابات في الهضم

وقالت الوزارة إن الأعراض تختلف من حيث شدتها وتكرارها بين السيدات ويجب استشارة الطبيب للحصول على الفحوصات الطبية الدورية.