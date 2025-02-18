يعقبه انخفاض.. الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع الحرارة

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أنه يجب عدم الانخداع بهذه الارتفاعات حيث يتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025.

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