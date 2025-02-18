إعلان

يعقبه انخفاض.. الأرصاد تحذر من الانخداع في ارتفاع الحرارة

10:46 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    الطقس (3)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (9)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (8)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (7)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (4)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (5)
  • عرض 9 صورة
    الطقس (6)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة والظواهر الجوية خلال الساعات المقبلة من اليوم الثلاثاء 18 فبراير 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إنه يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 23 درجة مئوية بينما جنوب الصعيد 27 درجة مئوية.

وأضافت الهيئة، أنه يجب عدم الانخداع بهذه الارتفاعات حيث يتوقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 21 فبراير 2025.

اقرأ أيضًا:

20 صورة لشقق الإسكان المتوسط سكن لكل المصريين

انخفاض الحرارة وأمطار وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

قانون البناء الموحد.. تعرف على استثناءات حظر إقامة مبان خارج الأحوزة العمرانية

الرئيس السيسي يتوجه إلى إسبانيا.. ويلتقي الملك ورئيس الوزراء وكبرى الشركات

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس ارتفاع الحرارة درجات الحرارة الظواهر الجوية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
وظائف شركة المياه بالقاهرة.. مطلوب مدراء عموم للتعيين

إعلان

إعلان