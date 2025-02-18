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بدء دخول معدات إعادة إعمار غزة

10:44 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025
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كتب- محمد نصار:

ذكرت فضائية اكسترا نيوز في نبأ عاجل لها، أن معدات إعادة إعمار غزة بدأت في الدخول إلى القطاع.

ويأتي ذلك ضمن جهود مصر بالتعاون مع الشركاء في المنطقة، التي تستهدف إعادة إعمار غزة بدون تهجير أو نقل السكان من القطاع.

وتبذل مصر جهودًا كبيرة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، من أجل إتمام اتفاق وقف إطلاق النار بمختلف مراحله الثلاث، حيث يتم في الوقت الحالي تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق والتي تستمر لمدة 42 يومًا.

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