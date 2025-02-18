بسبب المشكلات المالية.. أندية الصعيد تناشد "شباب النواب" بعودة دوري المجموعات

كتب- نشأت علي:

أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أنه سيتقدم بمقترح إلى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة بإعادة دورى المجموعات، بناء على مطالب أندية الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بعدد من رؤساء أندية ومراكز الشباب بمحافظة أسوان، لبحث المشكلات التي تواجههم علي هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة للمحافظة.

وأكد الشافعي صالح، رئيس نادي أسوان، أن دوري المحترفين يهدف لتحقيق مصالح أندية الشركات على حساب الأندية الشعبية، لاسيما أن نادي أسوان أصبح غير قادر على تحمل نفقات سفر اللاعبين، لمحافظات الوجه البحرى، مؤكدًا أن نادي أسوان الوحيد في مجموعة المحترفين الذي يسافر إلى مسافات بعيدة، وباقي الفرق المسافة بينهم قريبة.

فيما أكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن لديه طلب موقع من جميع أندية الصعيد يرفضون فيه، استمرار دورى المحترفين وعودة دورى المجموعات بسبب الظلم الواقع علي أندية الصعيد، مطالبًا لجنة الشباب بتبني ذلك المطلب لدى اتحاد الكرة.

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على تقديم كافة الدعم اللازم للأندية الشعبية، حتى تستعيد مكانتها في الدورى الممتاز، لافتًا إلى أنه سيتقدم بالطلب الموقع من أندية الصعيد إلى رئيس اتحاد الكرة، الذي سيتفهم الأمر.

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أنه سيخاطب وزارة الشباب ، بتوفير بدل التنقلات لنادي اسوان ، حتي يستطيع النادي مواجهة الأعباء المالية التي تواجه ، مطالب في الوقت ذاته مسئولي نادي اسوان بتعظيم موارد النادي من خلال المشروعات الاستثمارية .