اتحاد الدواجن يكشف سبب ارتفاع أسعار الكتاكيت.. وهذا موعد الانخفاض

كتب- عمرو صالح:

كشف محمود العنان رئيس اتحاد الدواجن عن سبب ارتفاع أسعار الكتاكيت خلال الأيام القليلة الماضية بمختلف الأسواق بكافة محافظات الجمهورية.

وقال "العنان"، لمصراوي، إن ارتفاع أسعار الكتاكيت بالأسواق خلال الأيام الأخيرة يرجع لعدة أسباب أولها قرب حلول شهر مضان الكريم 2025 والذي يحرص فيه معظم المواطنين على تربية الدواجن وتثمينها تمهيدا لتجهيزها لوجبات الإفطار على مدار الشهر الكريم كبديل عن اللحوم والأسماك التي أصبحت غالية الثمن.

وتابع: فضلا عن ضعف الإنتاج الذي تعاني منه الأسواق خلال الـ15 شهر الماضية حيث شهدت عزوف بعض المربين عن تربية الدواجن خوفا من تقلبات السوق.

واختتم العنان حديثه قائلا" الأشهر القليلة الماضية شهدت استقرارًا في أسعار الأعلاف ومواد التسمين ونتوقع جني ثمار ذلك مطلع أبريل المقبل المتوقع تراجع أسعار الدواجن والكتاكيت بداية من الربع الأول في أيامه.

متوسط أسعار الكتاكيت

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات ما بين 50 و 58 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و14 جنيها.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7 جنيه.

كتكوت ساسو بيور بين 13 جنيها و 14 جنيها.

كتكوت هجين بين 8 جنيهات و 9 جنيهات.

كتكوت جيل ثاني بين 10 جنيهات و 11 جنيها.

كتكوت روزي بيور بين 15 جنيهات و 16 جنيها