الدقيقة بـ 1.5 جنيه.. إطلاق مركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات

كتب- محمد نصار:

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن بدء إطلاق العمل بمركز خدمة العملاء الصوتية للاستعلام وحجز تذاكر القطارات آليًا عن طريق الاتصال التليفوني بدءًا من اليوم.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار حرص الهيئة وشركاتها التابعة على تحسين خدماتها المقدمة للعملاء، وتنويع مصادر المعلومات وقنوات بيع تذاكر القطارات للركاب، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للحوكمة والتحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة للجمهور.

ويتيح مركز خدمة العملاء الجديد الخدمات التالية للمسافرين:

1- الاستعلام عن بيانات ومواعيد القطارات على جميع الخطوط.

2- الاستعلام عن طرق وقنوات بيع التذاكر على مستوى الجمهورية.

3- الاستعلام عن التذاكر المستخرجة من قنوات البيع المختلفة (الموقع الإلكتروني - تطبيق الهاتف المحمول - وكلاء البيع).

4- تسجيل شكوى ليتم توجيهها للمختصين بالهيئة لحل أي مشكلة وتفادي تكرارها مستقبلًا.

5- حجز مقاعد القطارات الفاخرة والمكيفة لجميع الخطوط، ويتم ذلك عن طريق الخطوات التالية:

- اتصال العميل على أرقام مركز خدمة العملاء وطلب حجز مقاعد على قطار محدد.

- يقوم موظف خدمة العملاء بالرد وتوضيح جميع المعلومات الخاصة بالحجز للعميل.

- في حال قبول العميل يتم إرسال طلب حجز مقعد من منظومة خدمة العملاء إلى النظام الآلي لحجز وإصدار التذاكر.

- يقوم النظام آليًا بإرسال رقم دفع (رقم مرجعي) برسالة SMS للعميل على هاتفه المسجل بمركز خدمة العملاء ليقوم بسداد القيمة المطلوبة عن طريق أحد تجار شركات التحصيل الإلكتروني (فوري) أو عن طريق موبايل أبلكيشن سداد فوري، وجار إضافة طرق دفع أخرى.

- عند قيام العميل بالسداد سيقوم النظام بإرسال رسالة SMS للعميل برابط للدخول على التذكرة وتحميلها على هاتفك المحمول.

- يقوم الراكب في موعد السفر بالتوجه إلى المحطة والمرور من البوابات الإلكترونية باستخدام التذكرة المحملة على هاتفه المحمول والسفر على الرحلة الخاصة به وإظهار التذكرة لمفتش القطار في الرحلة عند الطلب.

جدير بالذكر أن خدمة الاتصال بمركز خدمة العملاء تتوافر على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال الاتصال بالرقم (1661) من الهاتف المحمول والاتصال برقم (09000661) من الهاتف الأرضي وذلك نظير تكلفة جنيه ونصف للدقيقة.

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