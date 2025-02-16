"رياضة النواب" تنظم زيارة ميدانية للمنشآت الشبابية بأسوان لحل المشكلات

كتب- نشأت علي:

توجه وفد من لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، اليوم الأحد، إلى محافظة أسوان؛ لتفقد عدد من المنشآت الشبابية والهيئات الرياضية .

وأكد محمود حسين، رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، أن الزيارة الميدانية تأتي بناء على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب المحافظة، بشأن بعض المشكلات التي تواجه مراكز الشباب بالمحافظة؛ للعمل على حلها وتذليل المشكلات التي تواجه الشباب .

وأكد رئيس لجنة الشباب أن الهدف من الزيارات الميدانية هو البحث عن حلول للمشكلات التي يتم تقديم طلبات بها من قِبل أعضاء البرلمان، وليس الهدف وضع عقبات خاصة، فالجميع هدفه تحقيق الصالح العام للمواطنين .

وستتفقد اللجنة، وَفق جدول أعمال الزيارة التي تستمر ٣ أيام، في الأول المدنية الشبابية، ومبنى مديرية الشباب، إلى جانب تفقد مركز شباب بدر ومركز شباب قدر عثمان .

وتتفقد اللجنة، في اليوم الثاني، مركز شباب الحصايا عقد لقاء مع الهيئات الشبابية وعقد لقاء مع رؤساء الهيئات الشبابية، واليوم الثالث تفقد نادي غرب سهيل ونادي أسوان ونادي التجديف .

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، ومهندس محمد لبيب وكيل اللجنة، والنائب نشأت فؤاد عباس، أمين سر اللجنة، والنائب أسامة عبد العاطي، والنائب محمد الحوفي عضو لجنة، والنائب مجدي الأمير، والنائبة نجوى خلف، والنائبة ولاء عبد الفتاح، عضو لجنة، والنائبة هادية حسني، وعاطف مرعي أمين لجنة الشباب، وحمدي خيري، ومحمد عبد العظيم، أمانة المجلس .