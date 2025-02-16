كتب- محمد أبو بكر:

أطلقت وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي للحصول على "كارت الخدمات المتكاملة" 2025، في إطار الجهود المستمرة لدعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة.

يُعد كارت الخدمات المتكاملة أداة هامة تُمكّن حامليه من الاستفادة من مجموعة متنوعة من المزايا والخدمات التي تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتسهيل اندماجهم في المجتمع.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة 2025

للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي، يجب على المتقدمين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة، من هنا.

http://www.smcegy.com/site/Services/Default.aspx

اختيار خدمة الاستعلام بعد الدخول إلى الموقع، ومن ثم الضغط على خيار "الاستعلام عن الطلبات".

إدخال البيانات المطلوبة: يُطلب من المتقدم إدخال الرقم القومي الخاص به في الحقل المخصص.

عرض النتيجة: بعد إدخال الرقم القومي والضغط على زر "بحث"، ستظهر نتيجة الكشف الطبي وحالة الطلب.

يجب متابعة حالة الطلب بانتظام عبر الموقع للتعرف على أي تحديثات أو تعليمات إضافية.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة

يمنح كارت الخدمات المتكاملة حامليه العديد من المزايا، أبرزها:

الجمع بين معاشين: يتيح الكارت إمكانية الحصول على أكثر من معاش في آن واحد، مما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين.

تخفيضات على وسائل النقل: يستفيد حاملو الكارت من تخفيضات على المواصلات العامة، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق، مما يسهل تنقلاتهم اليومية.

فرص توظيف: يُلزم القانون المؤسسات والشركات بتعيين نسبة 5% من موظفيها من ذوي الاحتياجات الخاصة، مما يفتح آفاقًا وظيفية جديدة لحاملي الكارت.

الإعفاءات الجمركية: يتمتع المستفيدون بإعفاءات ضريبية وجمركية على السيارات المجهزة والأجهزة التعويضية، مما يقلل من الأعباء المالية عليهم.

خدمات صحية وتعليمية: يوفر الكارت أولوية في الحصول على الخدمات الصحية المجانية والدمج في المؤسسات التعليمية، مما يضمن رعاية شاملة للمستفيدين.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

للحصول على الكارت، يجب توفر الشروط التالية:

تقرير طبي معتمد: يجب تقديم تقرير طبي صادر عن المجلس الطبي المتخصص يثبت نوع ودرجة الإعاقة.

إثبات الهوية: تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ساري المفعول.

إثبات الإعاقة: يجب أن تكون الإعاقة من النوع الذي يؤهل للحصول على الكارت وفقًا للمعايير المحددة من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.

كيفية حجز موعد للكشف الطبي

لحجز موعد للكشف الطبي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع المجالس الطبية المتخصصة: الوصول إلى الموقع عبر الرابط المذكور أعلاه.

اختيار خدمة حجز موعد: النقر على خيار "حجز موعد الكشف الطبي".

إدخال البيانات الشخصية: ملء النموذج بالبيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم، الرقم القومي، ومعلومات الاتصال.

تحديد موعد الكشف: اختيار التاريخ والوقت المناسبين من المواعيد المتاحة.

تأكيد الحجز: بعد مراجعة البيانات، يتم الضغط على زر "تأكيد" للحصول على تأكيد بموعد الكشف.

يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من تأكيد الحجز وإحضارها عند التوجه لإجراء الكشف الطبي.

متابعة حالة الطلب

بعد إجراء الكشف الطبي، يمكن للمتقدمين متابعة حالة طلبهم عبر نفس الموقع الإلكتروني للمجالس الطبية المتخصصة.

اقرأ أيضًا:

"إسكان النواب" تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم





اليوم .. إطلاق "وثيقة القاهرة لرفض التهجير" في أضخم تحرك للمجتمع المدني



