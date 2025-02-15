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"القومي للمرأة" ينظم مأموريات تصوير لاستخراج البطاقات بالمجان للسيدات غير القادرات

05:48 م السبت 15 فبراير 2025
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    القومي للمرأة ينظم مأموريات تصوير لاستخراج البطاقات بالمجان للسيدات غير القادرات (2)
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    القومي للمرأة ينظم مأموريات تصوير لاستخراج البطاقات بالمجان للسيدات غير القادرات (1)
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كتبت: نور العمروسي:

نفذ المجلس القومي للمرأة، مأموريات تصوير لاستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بمحافظتى البحيرة والغربية، وذلك في إطار المبادرة الوطنية بطاقتك حقوقك بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وضمن فعاليات مبادرة "انت الحياة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

وتضمنت المأموريات استخراج ما يزيد عن ٢٥٠ بطاقة بالوحدة المحلية بمركز زفتى بمحافظة الغربية وما يقرب من ٣٠٠ بطاقة بقرية أبو المطامير المهدية بمحافظة البحيرة.

وشهدت مأموريات التصوير إقبالا كبيرا من السيدات حيث تعد بطاقة الرقم القومي هى أساس جميع الخدمات التى يتم تقديمها للسيدات وتعمل على تمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

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