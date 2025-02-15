بيان مهم من الجيزة بشأن قطع المياه عن مركز أطفيح

كتب- محمد أبو بكر:

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، في إعادة ضخ المياه؛ لتصل تدريجيًا لمركز أطفيح والقرى التابعة له.

وأضافت محافظة الجيزة، في بيان، أن إعادة ضخ المياه جاء بعد انتهاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي من أعمال إصلاح تسريب بخط المياه قطر 800 مم الخرساني، الخارج من محطة مياه أطفيح.

يُذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الانتهاء من الأعمال وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

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