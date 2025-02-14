غدًا.. نقابة الصحفيين تنظم يومًا طبيًا مجانيًا للأطفال

كتب- عمرو صالح:

تنظم نقابة الصحفيين، يومًا طبيًا مجانيًا مخصصًا للأطفال، غدًا السبت في تمام الساعة 11 صباحًا، بمقر النقابة، بحضور د. دينا أيوب، استشاري أمراض النطق والكلام، لتقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتخصصة للأطفال في مجالات النطق والتواصل والصحة النفسية.

وأكد محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين المشرف على مشروع العلاج أن اليوم الطبي يتضمن عددًا من الخدمات المجانية، منها:

* إجراء اختبارات مجانية للأطفال في (الذكاء، النطق، والتأخر اللغوي).

* الكشف المبكر عن بطء وصعوبات التعلم.

* تقديم الاستشارات النفسية والسلوكية للأطفال وأسرهم.

* التدخل المبكر للحالات التي تعاني من إعاقات سمعية أو ذهنية، بالإضافة إلى حالات التوحد ومتلازمة داون.

يهدف اليوم الطبي إلى مساعدة الصحفيين وأطفالهم وأسرهم من خلال التشخيص المبكر وتقديم التوجيه والدعم اللازم لتحسين قدراتهم وتطوير مهاراتهم.

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