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ارتفاع الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 14 فبراير 2025
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    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية الكثيفة
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
  • عرض 10 صورة
    الشبورة المائية
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 19 فبراير 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد حالة الطقس اليوم الجمعة، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد و يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج بين 1.5 و2.5 متر، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الأمواج بين 1 و1.75 متر.

بالإضافة إلى شبورة مائية، على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر، مع وجود أجواء غائمة جزئيًا.

وأوضحت الهيئة أنه بداية من السبت 15 فبراير وحتى الأربعاء 19 فبراير ستشهد معظم أنحاء البلاد ارتفاع بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 3:2 درجة.

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