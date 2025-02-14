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الإعلامية آسما إبراهيم: لا أحد يستحق أن يكون قريبًا مني.. ولن أكرر أخطاء الماضي

03:30 ص الجمعة 14 فبراير 2025

الإعلامية آسما إبراهيم

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كتب- محمد أبو بكر:

أكدت الإعلامية آسما إبراهيم أنها لا تمتلك أصدقاء مقربين حاليًا، مشيرة إلى أن والدتها وأخواتها فقط هم دائرة المقربين منها.

وقالت آسما، خلال برنامج "منا وفينا" على قناة "المشهد": "يوجد حولي دائرة كبيرة من المعارف، لكن لا يوجد شخص قريب جدًا مني، لأنني لا أرى أحدًا يستحق هذه المكانة، ولا أحب إدخال أشخاص قد يحقدون عليّ، ثم يتحولون فجأة ويتغيرون، لذلك أبقي الجميع على مسافة، لكن دائرتي القريبة جدًا تقتصر على عائلتي".

وأضافت: "كل الناس أصدقائي، نخرج ونتحدث ونتناول الطعام معًا، لكن هناك فرق كبير بين الأصدقاء والمعارف، وبين الأشخاص المقربين جدًا".

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الإعلامية آسما إبراهيم برنامج منا وفينا
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