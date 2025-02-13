مستر بيست: الأهرامات تمتلك أسرارًا كثيرة لم تُكشف بعد

كتب- حسن مرسي:

كشف اليوتيوبر العالمي الشهير "مستر بيست" عن سر نجاحه في صناعة المحتوى الذي يجذب الملايين من المتابعين حول العالم، مؤكدًا أنه مهووس بدراسة البيانات وتحليل المحتوى المنتشر.

خلال لقائه مع الإعلامية لما جبريل على قناة "ON": "السر يكمن دائمًا في صناعة محتوى يرغب الناس في مشاهدته".

وأضاف مستر بيست أن الفيديو الذي قام بتصويره عن الأهرامات في مصر سينجح لأن معظم الناس لم يسبق لهم رؤية الأهرامات من الداخل، مشيرًا إلى أنه سيظهر أماكن لم تظهر من قبل على الكاميرات.

وأكد أن إضافة لمسة من الفكاهة والإمتاع إلى المحتوى يجعل الناس تتشوق لمشاهدته.

وأوضح مستر بيست أنه يحب إمتاع الناس من خلال المحتوى الذي يقدمه، قائلًا: "من الرائع صنع محتوى جيد ورؤية ردود فعل الناس الإيجابية".

وتابع أن التحفيز الذي يحصل عليه يأتي من عدة مصادر، أهمها العمل مع أصدقائه الذين يعتمدون عليه في توفير وظائف لهم، بالإضافة إلى سعادته بفعل أشياء رائعة تسعد الناس.

وأشار مستر بيست إلى أنه قابل العديد من علماء الآثار الرائعين خلال زيارته لمصر، معربًا عن إعجابه بسهولة التصوير عند الأهرامات.

ونصح صناع المحتوى الآخرين بزيارة مصر وتجربة تصوير المحتوى في هذا المكان التاريخي الفريد، مؤكدًا أن الأهرامات تمتلك أسرارًا كثيرة لم تُكشف بعد.

واختتم مستر بيست حديثه بتأكيده أن فيديو الأهرامات سيقدم تجربة فريدة للمشاهدين، حيث سيظهر أماكن داخل الأهرامات لم يسبق تصويرها من قبل.

وأكد أن هدفه الأساسي هو تقديم محتوى ممتع ومفيد يجذب الجمهور ويترك أثرًا إيجابيًا.