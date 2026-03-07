إعلان

"أمطار متفرقة على بعض المناطق".. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد

كتب : أحمد العش

09:26 م 07/03/2026

أمطار - أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 8 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات، موضحة درجات الحرارة والظواهر الجوية المنتظرة على مختلف أنحاء الجمهورية.

تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر

وأوضحت "الهيئة" في بيانها، أن البلاد تشهد طقسًا دافئًا نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، كما تتكون شبورة مائية في الصباح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض مناطق السواحل الغربية والوجه البحري ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا في مصر

وأشارت "الأرصاد" إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء ومدن القناة على فترات متقطعة، كما تتوافر فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ووسط سيناء وخليج السويس، وقد تمتد بشكل متقطع إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن نشاط الرياح متوقع على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

درجات الحرارة غدا في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، فيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، أن القاهرة الكبرى والوجه البحري تسجل درجة حرارة عظمى 21 درجة وصغرى 11 درجة، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية عظمى 20 درجة وصغرى 11 درجة.

وتصل العظمى في جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر إلى 23 درجة والصغرى 14 درجة، فيما تسجل مناطق شمال الصعيد عظمى 22 درجة وصغرى 9 درجات، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد عظمى 27 درجة وصغرى 12 درجة.

الطقس درجات الحرارة اليوم شهر رمضان رمضان 2026

