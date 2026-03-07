كشف حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة شركة صن رايز للمنتجعات السياحية والفنادق، أن بدايته العملية في قطاع السياحة كانت ميدانية وبسيطة، حيث عمل كمندوب مطار لاستقبال السياح وتوصيلهم إلى الفنادق ومتابعة إقامتهم.

وقال الشاعر خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "رحلة المليار" على قناة "النهار" : "أن أول شغلانة له كانت مندوب مطار.. نزلت أطلع المطار أجيب السياح أوديها الفندق وأسكنهم"، مشيرًا إلى أنه كان يتابع تفاصيل إقامة السائحين وبرامجهم اليومية، من الفطور إلى الخروج مع المرشدين لزيارة الآثار.

وأضاف أن أول مرتب تقاضاه كان نحو 180 جنيهًا في عام 1995، واصفًا ذلك بالنقلة الكبيرة مقارنة بمصروف الـ20 جنيهًا الذي كان يحصل عليه سابقًا، قائلًا: "من 20 جنيه لـ180 جنيه نقلة كبيرة".

وأوضح أن والده حرص على أن يمر بجميع الوظائف داخل الشركة ليكتسب خبرة شاملة، مشيرًا إلى أنه عمل أيضًا على كاونتر تذاكر الطيران ليتعلم آليات عمل قطاع الطيران وإدارته، مؤكدًا أن هذه التجربة الشاملة ساعدته في بناء فهم عميق لصناعة السياحة من كل جوانبها.

