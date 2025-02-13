صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر

كتب- محمد نصار:



افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "بازار القاهرة الرابع.. أهلًا رمضان" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي تقيمه المحافظة في الفترة من 13 لـ 17 فبراير الجاري.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلًا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.



وأشار محافظة القاهرة، إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلًا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من 250 عارضًا من بينهم وزارتي التموين (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)، والزراعة، يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما في ذلك السلع الغذائية مثل: الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضر، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، والمساحيق عالية الجودة، والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية.

ويضم البازار عددًا كبيرًا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

رافق المحافظ، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر.

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