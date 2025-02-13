إعلان

صور.. افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر

05:12 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
  • عرض 12 صورة
    افتتاح معرض أهلًا رمضان بمدينة نصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:


افتتح الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، معرض "بازار القاهرة الرابع.. أهلًا رمضان" بمجمع السوق الحضاري بالحي العاشر بمدينة نصر، والذي تقيمه المحافظة في الفترة من 13 لـ 17 فبراير الجاري.

وأكد محافظ القاهرة، أن المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، ونشر معارض أهلًا رمضان قبل حلول الشهر الكريم بوقت كافٍ لضمان توافر جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن تحت سقف واحد وبأسعار تناسب جميع الفئات المجتمعية.

وأشار محافظة القاهرة، إلى أن هناك رقابة مشددة على الأسعار داخل معارض أهلًا رمضان لضمان عدم استغلال المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي محاولات لرفع الأسعار أو احتكار السلع.

وأضاف أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ ونشرها بجميع أحياء العاصمة، مشيرًا إلى أن البازار يضم أكثر من 250 عارضًا من بينهم وزارتي التموين (الشركة القابضة للصناعات الغذائية)، والزراعة، يقدمون مستلزمات الأسرة المتنوعة، بما في ذلك السلع الغذائية مثل: الأرز، والزيت، والمكرونة، والسكر، والخضر، والفاكهة، واللحوم، والدواجن، بالإضافة إلى ياميش رمضان، والتمور، والعسل، والألبان، والأجبان، والبقوليات، والعطارة، والمساحيق عالية الجودة، والملابس، والأحذية، والأدوات المنزلية بأسعار تنافسية.

ويضم البازار عددًا كبيرًا من الحرفيين المتخصصين في المنتجات اليدوية.

رافق المحافظ، المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وناصر ثابت، مدير مديرية التموين، واللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر.

اقرأ أيضًا:

صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي

متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مدينة نصر إبراهيم صابر معرض أهلًا رمضان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة