إعلان

بالأسماء.. كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

02:46 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
  • عرض 4 صورة
    كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
  • عرض 4 صورة
    كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد نصار:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، کشوف المرشحين على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس.

وبلغ عدد المرشحين 53 بينهم 10 على مقعد النقيب، و43 لعضوية مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم، أن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير 2025، ولمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرًا على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأكد أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي من يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد

الأعضاء.

اقرأ أيضًا:

صور.. تقدم أعمال مشروع خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس"

يتجاوز 2 مليون دولار.. الإعلامي عمرو أديب يكشف تفاصيل راتبه الحالي

متحدث الوزراء: دراسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين ضمن جهود تحسين مناخ الاستثمار

ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة

مصدر مسؤول: نجاح جهود استكمال تنفيذ "هدنة غزة".. الطرفان ملتزمان

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفي جمال عبد الرحيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لماذا قفز الدولار مقابل الجنيه بشكل مفاجئ خلال تعاملات أمس؟
ملامح الحزمة الاجتماعية.. ملامح الحزمة الاجتماعية.. نسب زيادة المعاشات ومرتبات موظفي الحكومة
صور.. اصطفاف سيارات تحمل منازل متنقلة على معبر رفح لدخول قطاع غزة
فرص أمطار خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تزيد شدة البرودة