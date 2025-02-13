بالأسماء.. كشوف المرشحين لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين

كتب- محمد نصار:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، السكرتير العام، اليوم الخميس 13 فبراير 2025، کشوف المرشحين على مقعد النقيب، و6 من أعضاء المجلس.

وبلغ عدد المرشحين 53 بينهم 10 على مقعد النقيب، و43 لعضوية مجلس النقابة.

وأعلن جمال عبد الرحيم، أن اللجنة ستبدأ في تلقي طلبات التنازلات والطعون اعتبارًا من السبت 15 فبراير 2025، ولمدة خمسة أيام بقاعة أمين الرافعي في مبنى النقابة اعتبارًا من الساعة 10 صباحا وحتى 3 عصرًا على أن تعلن الكشوف النهائية للمرشحين عقب الانتهاء من فحص الطعون واستبعاد المتنازلين.

وأكد أن المجلس سيوجه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة 7 مارس 2025، للنظر في جدول الأعمال وإجراء الانتخابات، وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني بحضور نصف الأعضاء على الأقل من إجمالي من يحق لهم التصويت "المسددين للاشتراكات" يؤجل اجتماع الجمعية العمومية إلى 21 مارس 2025، ويكون الانعقاد صحيحًا بحضور ربع عدد

الأعضاء.

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