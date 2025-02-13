وزير الثقافة يبحث تسجيل العناصر التراثية المصرية على قائمة الإيسيسكو

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كتب- محمد شاكر:

التقى الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة المصري، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، لبحث سبل تعزيز التعاون الثقافي بين مصر والمنظمة.

خلال اللقاء، وجه الدكتور سالم المالك، التهنئة لوزير الثقافة المصري بمناسبة اختيار مصر نائبًا لرئيس مؤتمر وزراء الثقافة في دول العالم الإسلامي، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس الدور الريادي لمصر في دعم وتعزيز العمل الثقافي المشترك داخل العالم الإسلامي.

كما ناقش الجانبان، ضرورة تكثيف الجهود لتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية المصرية المتنوعة والغنية على قائمة الإيسيسكو للتراث في العالم الإسلامي، باعتبارها جزءًا أصيلًا من الهوية الثقافية الإسلامية.

وأعرب الطرفان، عن التزامهما بتوسيع مجالات التعاون، بما يشمل تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الثقافية المشتركة، بهدف تعزيز دور الثقافة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الروابط الثقافية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

وأكد الجانبان، حرصهما على تطوير التعاون والعمل المشترك في تنفيذ مبادرات ثقافية تعزز الهوية والتراث في العالم الإسلامي، مع التركيز على دعم المشروعات التي تسهم في الحفاظ على التراث الثقافي، وتنمية الصناعات الإبداعية، وتعزيز الحضور الثقافي لمصر في المحافل الدولية

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