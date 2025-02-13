إعلان

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

10:39 ص الخميس 13 فبراير 2025

مجلس الوزراء

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

بدأ قبل قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس المجلس.

ومن المقرر أن يناقش المجلس خلال اجتماعه التطورات الأخيرة بشأن الملفات الداخلية، واستعدادات شهر رمضان المبارك.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

أسعار عمرة العشر الأواخر من رمضان 2025.. الاقتصادية والـ5 نجوم

رئيس غرفة التطوير العقاري: منصة مصر العقارية ستصل لراغبي الشراء في الخارج بسهولة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الدكتور مصطفى مدبولي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا