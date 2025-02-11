هل يجوز صيام رمضان كله بنية واحدة؟.. أمين الفتوى يوضح

كتبت - داليا الظنيني:

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول إمكانية صيام رمضان بنية واحدة في أول يوم.

وأوضح أمين الفتوى، خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، في حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن العلماء اختلفوا في هذا الأمر؛ حيث يرى بعضهم، مثل الإمام أبي حنيفة، أن نية واحدة تكفي طوال شهر رمضان بمجرد رؤية الهلال، أي أنه يمكن للشخص أن يقول في أول يوم من رمضان: "اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كله"، وبذلك تكفي هذه النية طوال الشهر.

وأضاف: "أما جمهور الفقهاء، فيرون أن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة بذاتها، وبالتالي يحتاج إلى نية مخصصة، ومع ذلك، فإنه من السهل استمرار النية طوال الشهر من خلال نية خفية في القلب بمجرد الإفطار، فحينما يتسحر الشخص ويستعد للصوم، يكفي أن يكون لديه النية بأنه سيصوم غدًا، سواء حدد ذلك لفظيًا أو كان مجرد نية قلبية".

وأكد أنه لا حاجة للقلق بشأن تجديد النية يوميًا بشكل علني أو معقد، حيث يكفي أن يكون الشخص مستعدًا لصيام اليوم التالي بمجرد انتهائه من الإفطار.

وتابع: "النية أمرها ميسر، سواء كنت تتبع مذهب الإمام أبي حنيفة أو جمهور الفقهاء، والمهم هو إخلاص النية لله تعالى والحرص على صيام رمضان بإخلاص".

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