الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بهذه المناطق.. صورة من الأقمار الصناعية

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كتب- محمد شاكر:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من سقوط أمطار على بعض المناطق اليوم الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان عبر حسابها على فيسبوك: من متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى.

وسبق أن أوضحت هيئة الأرصاد أن فرص سقوط الأمطار تستمر على شمال البلاد، تقل حدتها كلما تقدمنا للداخل لتصل خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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