بيان عاجل.. انقطاع الكهرباء عن دار مناسبات مسجد الإمام الشافعي منذ 6 أشهر

كتب- نشأت علي:

طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بالتجاوب مع طلبات الأعضاء بصورة سريعة، قائلًا: الحكومة تتجاوب بالفعل، ولكن نطلب المزيد.

جاء ذلك بعدما وجه النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب، بيانًا عاجلًا بشأن قطع الكهرباء عن دار المناسبات الملحقة بمسجد الإمام الشافعي، مما تسبب في إغلاقها منذ نحو 6 أشهر.

وأوضح أن الحكومة بذلك جهودًا كبيرة في تطوير مسجد الإمام الشافعي، إلا أن هناك دار مناسبات لصالح المواطنين يتم تأجيرها مقابل 50 جنيهًا، وتم رفعها إلى 500 جنيه تذهب إلى وزارة الأوقاف.

وأشار إلى أنه منذ نحو 6 أشهر تم وقف العمل بالدار بعد فصل الكهرباء بحجة عدم سداد المديونيات من جانب وزارة الأوقاف.

وشدد عضو مجلس النواب، على الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف، ملزمة بدفع المديونيات لوزارة الكهرباء حتى يتم عودة العمل بدار المناسبات.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تتعامل مع كل الأدوات الرقابية بكل الجدية.

وتعهد وزير الشئون النيابية، بالتواصل مع وزير الأوقاف، وسيتم إخطار مجلس النواب بالأسباب والحلول المقترحة، قبل نهائية الجلسة.

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