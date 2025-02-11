صور.. القوات البحرية تستقبل وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية

كتب- محمد سامي:

استقبلت أكاديمية مكافحة الحريق وحصر العطب والسلامة التابعة للقوات البحرية وفدًا من الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية.

تضمنت الزيارة المرور على الأكاديمية للاطلاع على ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات في مجال مكافحة الحرائق بأنواعها، أعقبه تنفيذ عدد من البيانات العملية للأنشطة التدريبية التي تنفذ بالأكاديمية باستخدام أحدث وسائل محاكيات التدريب الواقعية، كما قام الوفد بتفقد عدد من القطع البحرية.

وأعرب الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، عن ترحيبه بالتعاون مع وزارة الداخلية لعقد دورات تدريبية في مجال مكافحة الحريق بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة، مشيرًا إلى أهمية التواصل المستمر بين الأكاديمية والإدارة العامة للحماية المدنية للاطلاع على كل ما هو جديد في هذا المجال.

فيما أشار أعضاء الوفد إلى أهمية تلك الزيارة التي تسهم في الارتقاء بمستوى عناصر مكافحة الحرائق وتنمية مهاراتهم من خلال التدريب بأحدث الوسائل والمعدات التي تسهم في تطوير قدراتهم للتعامل الأمثل مع المواقف الطارئة في أزمنة قياسية.

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