مقام في سراي ابنة الخديوي إسماعيل .. ننشر أبرز المعلومات عن المتحف الزراعي

كتب- عمرو صالح:

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال الفترة الحالية، على إعادة تطوير المتحف الزراعي بشكل كامل وذلك بهدف تحقيق أكبر عائد اقتصادي منه وإحياء التراث الزراعي المصري.

ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن المتحف الزراعي والتي جاءت كالتالي:-

‎- أقيم المتحف في سراي الأميرة فاطمة إسماعيل ابنة الخديوي إسماعيل في حي الدقي.

‎

- يعد ثاني أقدم متحف زراعي في العالم.

‎

- بدأ العمل به في عام 1930 عندما صدر قرار مجلس الوزراء المصري في 21 نوفمبر من عام 1927.

‎

- أطلق عليه في البداية اسم متحف فؤاد الأول الزراعي.

‎- تم افتتاح المتحف عام 1938.

‎

- تزيد مساحة هذا المتحف علي ثلاثين فداناً منها 125 ألف متر مربع"، تشغل منها مباني المتاحف حوالي 20 ألف متر مربع، وباقي مساحة المتحف حديقة.

‎-

- يضم أكثر من 300 شجرة ونخلة، بينها أصناف نادرة.

‎

- يضم 8 متاحف كبيرة.

‎

- الهدف من إنشاء المتحف الزراعي تسجيل وعرض تطور الزراعة المصرية

‎

- يضم المتحف مجرشا "آله لطحن الحبوب" يرجع تاريخها إلى آلاف السنين، ومئات من الصور الفوتوغرافية، وعددا كبيرا من اللوحات الفنية والماكيتات.