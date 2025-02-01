إعمار غزة وانسحاب إسرائيل.. القاهرة تستضيف اجتماعًا سداسيًا عربيًا

كتب- محمد أبو بكر:

تستضيف القاهرة اجتماعًا على مستوى وزراء خارجية مصر والأردن والإمارات والسعودية وقطر، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأمين عام جامعة الدول العربية.

وبحسب قناة القاهرة الإخبارية، فإن الاجتماع السداسي العربي يتضمن الترحيب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين.

ويتضمن الاجتماع كذلك الإشادة بالجهود التي قامت بها مصر وقطر وتأكيد الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز الاتفاق.

ويناقش الاجتماع التطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفقًا لحل الدولتين.

ويتضن تأكيد دعم الجهود المبذولة من الدول الثلاث لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده وصولا إلى التهدئة الكاملة، وأهمية استدامة وقف إطلاق النار بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة.

ويناقش الاجتماع، العمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتأكيد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وكذلك تأكيد ضرورة العمل على إعادة إعمار قطاع غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

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