لميس الحديدي تنتقد المنظومة الكروية: "تُقاد حالياً من 4 متخاصمين"

كتبت -داليا الظنيني :

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن خسارة المنتخب الوطني بثلاثة أهداف نظيفة أمام الأردن في بطولة كأس العرب 2025 كان "خبر نكد علينا كلنا".

وأشارت الحديدي، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" المذاع على شاشة قناة "النهار"، إلى أن خروج المنتخب بقيادة حلمي طولان بعد تعادلين وهزيمة ثقيلة أمام الأردن "يستحق وقفة حاسمة"، مضيفة: "عندي سؤال، هو إحنا أصلًا رحنا ليه؟".

وأكدت رفضها القاطع لمبررات "المنتخب الثاني أو الأول بشرطة"، مشددة على أن اللاعبين إما أن يمثلوا اسم مصر ويتحملوا مسؤوليتها وكأنهم المنتخب الأول، أو "ما يروحوش خالص".

وذكرت أن أداء المنتخب لم يرتق حتى إلى مستوى "التمثيل المشرف"، قائلة: "مافيش أسوأ من كده، هُزمنا من المنتخب الأردني الثالث، وليس الأول ولا الثاني".

كما أشارت إلى التناقض بين النتيجة وحضور اللاعبين المحترفين: "كان معاك أفشة ومروان حمدي وأكرم توفيق والنني، عندك محترفين، ومع ذلك إحنا ما انجحناش وما لعبناش ومكنّاش موجودين أصلاً".

وعلقت الحديدي على تصريحات المدير الفني حلمي طولان التي اعتبرتها "عجيبة شوية"، موضحة أن رغم إعلانه تحمل المسؤولية في البداية، إلا أنه "فتح مصنع الشماعات والحجج بعد ذلك، يقوله بأن الفريق ولد يتيماً، وبأنهم أُخبروا أن المباريات ودية وليست رسمية".

أردفت الحديدي في نقدها لتصريح طولان الذي ألمح فيه إلى أن خروجهم جاء بـ "فعل فاعل"، مشيراً إلى عدم إيقاف الدوري بسبب نادي بيراميدز.

واختتمت الحديدي حديثها بتشخيص المنظومة، مشددة على أن كرة القدم، مثل بقية الرياضات، تحتاج إلى "علم وإدارة وإرادة"، وليس إلى "الشخصنة" أو إحضار مدربين لمناكفة آخرين.

وأكدت أن ما حدث هو "نتيجة طبيعية لمنظومة رياضية تدار بلا علم".

كما أضافت أن المنظومة الكروية تقاد حالياً من قبل "أربعة متخاصمين: حلمي طولان، حسام حسن، أحمد دياب، وهاني أبو ريدة، وهذا الوضع يمثل منظومة غلط".