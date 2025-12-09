شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنمية الوعي المجتمعى في ظل التحديات والتهديدات التي تواجه الأمن القومي المصري"، والذي نفذته كلية الدفاع الوطني، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ورؤساء الجامعات والإعلاميين والشخصيات العامة.

وألقى اللواء أ.ح. عاطف عبدالرؤوف محمود، مدير الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي داخل الأكاديمية بما يمكنها من الارتقاء بمستوى الدارسين وفقًا لمنظور علمي متميز، مشيرًا إلى أن فعاليات البحث تأتي في ظل التحديات المتسارعة التي تواجهها المنطقة والتي من شأنها المساس بأمن مصر القومي.

وشارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطني، وانتهى البحث إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة والرد على عدد من الاستفسارات حول موضوع البحث.

كما شارك وزراء الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في التعقيب على موضوع البحث وتقديم الرؤية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الوعي في ضوء التحديات المرتبطة بالأمن القومي المصري، إيمانًا بأن الوعي الصحيح هو الحصن الذي يحمي الأوطان من كافة المخاطر.

وفي نهاية البحث، نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، للحضور، كما أعرب عن تقديره للحضور ومدى مساهمتهم في الإثراء العلمي للمناقشة، مؤكدًا أهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم في وضع استراتيجيات مدروسة ومتعددة الأبعاد للارتقاء بالمستوى الفكري وفقًا لأسس وطنية راسخة في ضوء التهديدات التي قد تؤثر على ركائز الأمن القومي المصري، كما أثنى القائد العام للقوات المسلحة على الدور الذي تقوم به الأكاديمية في تأهيل الدارسين العسكريين والمدنيين بما يمكنهم من الوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يكلفون بها بكفاءة واقتدار.