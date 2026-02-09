رفع 1200 طن مخلفات هدم بمحيط المنطقة الأثرية بالهرم - صور

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بسرعة التعامل مع شكوى تراكم مخلفات الهدم والرتش وظهور تجمعات للقمامة بنهاية شارع جمال عبد الناصر، وذلك بأحد المسارات المخصصة لسير الجِمال والأحصنة بمحيط المنطقة الأثرية بمنطقة الهرم، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات الفورية لإزالة المخلفات ومعالجة أسباب الشكوى، بما يحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة الأثرية ويضمن انتظام الحركة بها.

وكلف "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الاثنين، رئيس هيئة النظافة والتجميل ورئيس حي الهرم، بالدفع الفوري بفرق ومعدات النظافة؛ لرفع جميع مخلفات الهدم والرتش بالمنطقة محل الشكوى، وإعادة الحالة العامة للطريق إلى وضعها اللائق بما يتناسب مع الطابع الحضاري للمنطقة الأثرية.

وشدد محافظ الجيزة، على تكليف دورية ثابتة للعمل على مدار اليوم بالشارع؛ لمتابعة مستوى النظافة بشكل مستمر، وعدم السماح بوجود أي تجمعات للقمامة، مع ضبط والتحفظ على أي عربات كارو تقوم بإلقاء المخلفات بالطريق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع المحافظ، نتائج الحملات التي تم تنفيذها، حيث أسفرت عن رفع نحو 1200 طن من مخلفات الهدم والرتش من مسار الطريق، من خلال تنفيذ 60 نقلة باستخدام سيارات ولوادر هيئة النظافة والتجميل، إلى جانب تجريد وتمهيد الطريق ورفع كفاءته بما يضمن ظهوره بالشكل اللائق والحفاظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

وأكد المهندس عادل النجار، أن المحافظة تتعامل بكل جدية مع شكاوى المواطنين، وتولي اهتمامًا خاصًا بالمناطق ذات الطبيعة الأثرية والسياحية، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار اليوم، وعدم التهاون مع أي ممارسات سلبية تؤثر على المظهر الحضاري أو تعيق حركة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار الحفاظ على نظافة الشوارع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

