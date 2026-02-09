مايا مرسي: الرئيس السيسي مهتم بحماية الأطفال من استخدامات التكنولوجيا

وجّهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التحية للشركة المتحدة للإعلام والفنان أحمد زاهر على العمل الفني "لعبة وقلبت بجد"، مؤكدةً بأنه عمل محترم يقدم معلومة أو توعية ويرفع الوعي لأنها المدخل الأساسي للمشكلة الحقيقية.

وكشفت مايا مرسي، خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص وضع قانون وضوابط لاستخدام الأطفال لتطبيقات التواصل الاجتماعي، أن الرئيس السيسي مهتم بالموضوع منذ 5 سنوات، وتحديدًا خلال فترة كوفيد، ومنذ بدء الهجوم على المرأة وأصبح الفضاء الرقمي غير آمن للمرأة وغير آمن للأطفال، فمنذ هذه الفترة ومصر تدرس هذا الملف منذ خمس سنوات، وفتحنا هذا الملف مع الأمم المتحدة، ومصر كانت سبّاقة في هذا الصدد.

وشددت مايا مرسي، على أن موضوع استخدام الأطفال للتكنولوجيا أمن قومي وأمن وطني؛ لأنه متعلق بأمن واستقرار الأطفال من استغلال الأطفال، وليس لهم أي ذنب، لمنصات هدفها التكسب من الإعلانات الرقمية.

وأكدت وزيرة التضامن، أن تأثيرات استخدام الأطفال خطيرة جدًا، ووصلت نسبة تركيز الأطفال إلى 8 ثوانٍ، وهذه المشكلة ستتصدر لدى وزير التعليم، وطبقًا للإحصاءات فإن معدل تركيز الأطفال نزل 30%.

ونوهت مايا مرسي، بأن إحدى منصات التواصل الاجتماعي أعلنت عن حذف 2.9 مليون فيديو مخلّ خلال الربع الأول في 2025، وسألتهم ماذا فعلتم بصاحب الحساب.

وطالبت مرسي بمزيد من الانضباط على سوق الإعلانات الرقمية، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، وأن تعود المسؤولية الجنائية على المنصة، ويُخطر موزعو الألعاب.

