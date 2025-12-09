منال عوض تهنئ وزير الرياضة بمنصبه الجديد في اليونسكو

قدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، التهنئة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ بمناسبة اختياره رئيسًا للجنة الحكومية الدولية للتربية البدنية والرياضة (CIGEPS) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وذلك بإجماع أصوات الدول الأعضاء خلال الاجتماع الرسمي الذي عُقد بمقر المنظمة في العاصمة الفرنسية باريس.

وأكدت منال عوض، في بيان اليوم، أن هذا الاختيار يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها مصر في تولي الكوادر المصرية أرفع المناصب القيادية داخل المنظمات الدولية، في ظل الدعم غير المحدود والدائم الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل الشبابي والرياضي، واستمرار تقلد مصر قيادة الملفات الدولية ورفع مكانتها على الساحة العالمية.

وأعربت منال عوض، عن ثقتها في قدرة وزير الشباب والرياضة على قيادة اللجنة الأممية بجدارة، ووضع اسم مصر في مقدمة الدول المؤثرة في ملفات الرياضة، وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في هذا المنصب الدولي المهم، متمنية له دوام التوفيق والنجاح خلال الفترة القادمة.

