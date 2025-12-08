استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، السفير كيم يونغ هيون، سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة اليوم الإثنين، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة؛ لبحث سبل دعم وتعزيز فرص التعاون والشراكة والاستثمار في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وبرامج التدريب وبناء القدرات، والاستفادة من الخبرات الكورية في مجال استخراج وتعدين الخامات الأرضية، واستخلاص العناصر والمواد الاستراتيجية والنادرة في إطار استراتيجية العمل لتعظيم العوائد من الثروات الطبيعية.

ورحَّب الدكتور محمود عصمت، بالسفير الكورى الجنوبي لدى القاهرة، مشيدًا بالعلاقات والتعاون والشراكة بين البلدين في المجالات الاقتصادية، ومشيرًا إلى دعم وتعزيز فرص التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها وهيآتها التابعة، وبين الشركات الكورية الجنوبية، والعمل على زيادة مشاركة الشركات الكورية في مشروعات القطاع في إطار التعاون بين البلدَين في مجالات تنمية الموارد البشرية ونقل الخبرات وتنمية المهارات وبناء القدرات، في مختلف مجالات الكهرباء؛ خصوصًا الطاقة المتجددة وتطوير أنظمة التوزيع والحد من الفقد.

وتناول اللقاء، بحضور دكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إمكانية التعاون في مجالات تعدين واستخلاص واستخدام المواد والعناصر الأرضية الحرجة، والاستفادة من التكنولوجيا التي تمتلكها الشركات الكورية في هذا المجال، والتواصل مع عدد من الشركات المعنية؛ للتباحث في الموضوع ودعم التعاون في هذا المجال في إطار العلاقات المتميزة والممتدة بين البلدَين.

وقال عصمت إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حريص على دعم التعاون مع الشركات الكورية الجنوبية في مختلف المجالات؛ لا سيما مع هيئة المواد النووية في موضوع الخامات الأرضية والمواد والعناصر والمعادن الاقتصادية، منوهًا باستمرار العمل في إطار خطة عامة للوصول إلى أفضل تكنولوجيا بأسعار مناسبة.

وأشار وزير الكهرباء إلى التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتمويل مشروعات الكهرباء النظيفة منخفضة الكربون وحرص الوزارة على تعزيز وتبادل الخبرات مع الدول المتقدمة في هذا المجال، موضحًا استمرار التعاون مع الجانب الكوري وجذب الشركات الكورية للاستثمار في ضوء التعاون القائم بين البلدين؛ حيث تم تدريب عدد من المهندسين المصريين في كوريا في العديد من المجالات؛ والتي من بينها الطاقة النظيفة، وهندسة القوى، وقراءة العدادات عن بعد، وإدارة صيانة وتشغيل المحطات الحرارية، موضحًا أهمية هذه البرامج التدريبية في إطار خطة تطوير الشبكة القومية الموحدة، وتقليل الفقد في إطار استراتيجية عمل الوزارة ، وكذلك برامج تنمية المهارات وبناء القدرات ونقل الخبرات.

وأوضح عصمت عددًا من المشروعات التي شاركت في تنفيذها الشركات الكورية، والتي تتمثل في مشروع تطوير نظام التوزيع بشركة شمال القاهرة، والذي تم بموجبه إنشاء نظام توزيع عالي الكفاءة بعدد من المناطق التابعة للشركة وبناء قدرات المختصين بمشاركة الخبرات الكورية في تحسين نظام التوزيع وخفض الفقد، ومشروع تركيب نظام القراءة عن بُعد باستخدام العدادات الإلكترونية ونظام الاتصالات GPRS في المناطق الصناعية بعدد من المدن، وتنفيذ بعض محطات التوليد، وأن الوزارة تدعم التعاون وزيادة مساهمة الشركات الكورية في مختلف مجالات العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأشاد كيم يونغ هيون سفير كوريا الجنوبية لدى القاهرة، بالإنجازات والعمل السريع والمتطور في قطاع الكهرباء، مؤكدًا قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدَين، وحرصه على تشجيع مزيد من المستثمرين الكوريين على ضخ استثمارات جديدة بمصر، مشيرًا إلى أهمية التعاون في مجال الخامات والمواد الأرضية النادرة وغيرها من المجالات المتعلقة بقطاع الطاقة الكهربائية.